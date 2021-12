Marília Gabriela anuncia saída do SBT

A apresentadora Marília Gabriela anunciou que está deixando o SBT. A jornalista, que comanda as noites de domingo com o programa "De Frente com Gabi", revelou que partiu dela a decisão.

"Tive um 2014 complicado, perguntas do tipo: 'O que sou? Para onde vou?'. Estou sentindo falta de outros recursos. Estava me sentindo repetitiva com o público. Estou partindo para outra", contou a apresentadora a um grupo de jornalistas na sede do SBT, em São Paulo.

Marília Gabriela chegou a dizer que o motivo de deixar a emissora era uma questão de "crise pessoal".

No SBT a jornalista já apresentou programas como "Gabi Quase Proibida", "First Class" e "SBT Repórter".

"De Frente com Gabi" fica no ar até o final de fevereiro com entrevistas inéditas. Depois disso, o "Conexão Repórter" ocupará o horário.

