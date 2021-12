Marido da BBB Clara surta de ciúmes e atira contra a TV

Ela não está para brincadeira no Big Brother Brasil 14. Clara tomou banho nua e beijou Vanessa. Do lado de fora, o marido Fabian Aguilar não aguentou: pegou a espingarda e atirou contra a coitada da TV, que estava ali, quieta no canto dela. Pelo jeito, não se arrependeu do que fez, pois postou em sua página do Facebook o resultado de sua ira. Mais calmo, o empresário desabafou e saiu em defesa da mulher. "Não importa o que aconteça, não vou desistir de você, baby. Eu sei quem você é de verdade", escreveu.

Desde que o programa começou, o empresário anda com as emoções à flor da pele. Suas postagens nas redes sociais provam isso. Em resposta a um comentário de uma amiga, que dizia "pense positivo, há sempre um arco-íris após a tempestade", ele postou: "A tempestade pode ser tão forte que eu não estarei lá para ver o arco-íris".

E olha que antes do início do reality, Fabian defendia Clara das críticas recebidas por ser stripper na web. "Quando o programa começar, todos vão entender por que me apaixonei pela pessoa maravilhosa que ela é". Agora o povo já sabe! E ele??

adblock ativo