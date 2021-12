Maria Flor dará beijo gay em seriado

A atriz Maria Flor está na série 'Do Amor', que estreia dia 2 de outubro, no canal Multishow. A série terá conotação amorosa e sexual, com direito a beijo gay entre duas meninas.



De acordo com a revista M de Mulher, a atriz conta que foi pega de surpresa quando sua série na Rede Globo, Aline, foi cancelada por falta de audiência.



A primeira temporada da série contará com 13 episódios e pode ser renovada. A atração é produzida por ela em parceria com a mãe, Márcia Leite, e o padrasto, Glauber Viana, donos da produtora Fina Flor, no Rio de Janeiro.

Maria Flor também é uma das protagonistas do filme 360, de Fernando Meirelles, lançado nesta sexta-feira, 17, nos cinemas.

adblock ativo