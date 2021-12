Maria Casadevall:"Meu ritmo de vida vem ditando o meu corpo"

Um ano depois de dar adeus à sua personagem em "Amor à Vida", da Globo, Maria Casadevall voltou aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro para se preparar para a próxima novela das sete: "I Love Paraisópolis". Na trama, ela será a arquiteta Margot, rival de Marizete, a mocinha da história, que será interpretada por Bruna Marquezine. O título da novela é uma homenagem ao bairro popular paulistano que ambienta a história escrita por Alcides Nogueira e Mário Teixeira. A desigualdade social servirá de pano de fundo da trama. "I Love Paraisópolis" tem previsão de estreia para o dia 11 de maio e Maria já tem outro trabalho agendado para depois da novela. Ela gravará a segunda temporada da série Lili, a Ex, do canal GNT.

Como será a sua personagem? Ela é rival de Bruna Marquezine na trama?

Existe uma história cruzada entre as duas personagens, mas não tenho muitos detalhes. Já começamos a gravar e tivemos acesso ao primeiro bloco de capítulos. É claro que já dá para ter uma ideia, mas é uma novela muito bem escrita e cheia de detalhes, por isso não sabemos como a história irá se desenrolar. A princípio existe uma interação entre dois mundos: a comunidade de Paraisópolis e o bairro do Morumbi. Existe um projeto de arquitetura acontecendo no meio disso tudo. A tentativa de viabilizá-lo leva a trama para vários caminhos. Eu faço a Margot, uma arquiteta envolvida com este projeto. O Benjamin (Maurício Destri) também faz um arquiteto. Nestas idas e vindas à comunidade, eles se encontram com a Marizete, que é a personagem da Bruna Marquezine.

Você precisou fazer algum trabalho específico para interpretar uma arquiteta?

Acredito que, mesmo dentro de uma novela, cada ator tem o seu processo de criação. Fiz as minhas pesquisas e arquitetura é algo que eu gosto muito. A parte da preparação para as relações pessoais e para o desenvolvimento das personalidades foi a que mais trabalhamos.

Quem fará o par romântico na novela com você?

A princípio, é o Maurício (Destri), mas, como eu disse antes, a novela é tão bem escrita e cheia de detalhes que não sei se terão outras possibilidades no meio do caminho.

Com as primeiras informações que foram divulgadas da trama, a impressão que dá é que você será a vilã da novela. É ou não é?

Será? Eu não sei, acho que todos os personagens são muito humanos, têm um pouquinho de tudo... Pelo que entendi, não existem perfis definidos, mas a verdade é que tem a mocinha e deve ter a vilã, é o que posso dizer.

Você aumenta os cuidados com o corpo por conta da exposição na TV. Quais são seus principais cuidados?

Acredito que o meu ritmo de vida, a minha maneira de encarar a vida, vem ditando as formas do meu corpo. Eu tenho uma alimentação saudável por hábito. Estou sempre me movimentando. Acredito que o ritmo intenso da Lili e outras atividades me fizeram dar mais uma enxugadinha, mas é por pura correria.

A segunda temporada de Lili, a Ex já está confirmada no canal GNT. Quais as novidades da personagem que você pode adiantar?

Adoraria contar alguma novidade, mas não tenho ideia do que vai sair da cabeça do maluco do Caco Galhardo (roteirista da trama).

