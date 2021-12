Mari é eliminada da Batalha dos Confeiteiros

Mais um participante foi eliminado da Batalha dos Confeiteiros, da TV Record, na noite desta quarta-feira, 21. Desta vez, o alvo de Buddy foi a paulista Mari Corali.

No Desafio do Confeiteiro, os participantes deveriam produzir uma sobremesa italiana. Ju e Manu criaram um panforte de siena e uma panna cotta de laranja e foram as campeãs da prova.

Como prêmio, elas se tornaram as líderes de equipe para a prova de eliminação, talvez a mais exaustiva desde a estreia do programa. A missão era fazer um bolo em tamanho real da miss Brasil 2007, Natália Guimarães.

Os concorrentes tiveram 12 horas para entregar o bolo. O time de Manu, Marcia, Mari, Rick e Rosangela optou por fazer a miss sentada em um banco, para que não houvesse acidentes com a massa. Já o grupo de Alex, Candelaria, Chico, Gustavo e Ju fez o bolo em pé, do mesmo tamanho da miss.

Ao final, Buddy decidiu que não houve uma equipe campeã, e perguntou aos participantes de cada grupo quem deveria sair.

Apesar do apelo de Chico para ser eliminado, justificando que não possuía estrutura emocional para seguir no jogo, o chef resolveu eliminar Mari, que deu adeus à chance de trabalhar para Buddy em sua primeira confeitaria no Brasil.

adblock ativo