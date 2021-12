Marcus Veras deixa o 'Encontro com Fátima Bernardes'

Marcus Veras, que viveu o chef de cozinha Norberto na novela "Babilônia", deixou o elenco do programa "Encontro com Fátima Bernardes". De acordo com a assessoria da TV Globo, ele deixou a atração matutina para se dedicar à carreira de ator.

Mas não estranhe se em um dos programas Veras aparecer. Após três anos na atração, o ator tem espaço de sobra para voltar eventualmente em um programa especial.

adblock ativo