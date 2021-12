Marcos xinga produção do BBB 17 e alega que foi prejudicado em prova

Marcos voltou a se desentender com a produção do Big Brother Brasil (BBB17) na manhã deste sábado, 8. O brother não ficou satisfeito ao ser eliminado logo no início da prova do líder.

A produção interpretou que o participante infringiu as regras da brincadeira, que não permitia que eles se levantassem ou ficassem de joelhos na plataforma suspensa da prova "tapete voadores".

Mesmo após ver a 'namorada' Emilly vencer a prova, Marcos disse aos gritos: "eu vou reclamar, eu vou reclamar!". O cirurgião ainda xingou a produção. "Minha clínica tem um faturamento mensal de R$ 100 mil. Estou aqui há dois meses brincando. Daí com cinco minutos de prova os caras me eliminam... Vão se foder!”.

No Twitter, internautas comentaram a reação do brother. Eles também pediram a eliminação de Emilly, alegando que ela também quebrou as regras do jogo. A sister ganhou a prova após uma disputa de 12 horas com Marinalva, que acabou esquecendo de apertar um botão e foi eliminada.

Marcos quer reclamar com a produção por q roubaram ele. Os outros passaram 3 meses sendo roubados e não vi nenhum deles reclamando #BBB17 — SANCHO (@Sancho_bichano) 8 de abril de 2017

Marcos: "Na ultima prova o Mamão sentou na batedeira e chamaram a atenção dele, e eu na primeira vez q o tapete balançou me tiraram"#BBB17 — Axelrod 👑🔥T3 (@BernardAxelrod) 8 de abril de 2017

Marcos ta entregando pra todo mundo que o BBB é manipulado ! #BBB17 — Rainha Da Treta 👠 (@falandoemBBBS) 8 de abril de 2017

Outras brigas

O médico já se estranhou outras vezes com a produção do jogo. Em uma ocasião, o som da casa foi desligado durante uma festa logo após Marcos falar para Ilmar que a produção teria mandado ele transar com Vivian. Em seguida, internautas que acompanhavam o programa disseram que viram Marcos batendo boca com os funcionários do BBB 17.

Em outra episódio, o brother disse ao vivo que a polícia esteve na casa para cobrar o pagamento de pensão alimentícia para Ilmar. Ele foi chamado atenção por Tiago Leifert, que negou o fato.

