Marcos Pasquim vai estrear no horário das 21h

Marcos Pasquim, 45 anos, vai estrear no horário nobre da Globo. O ator, que tem quase 20 anos de carreira na TV, foi escalado para fazer parte do elenco de "Babilônia", em 2015, segundo a colunista Camila Gomes, da Folha de S. Paulo.

Pasquim fez fama como galã de novela das 19 horas. Em muitas delas, o ator aparecia exibindo a boa forma que mantém a anos.

A última novela do ator na emissora foi no remake "Saramandaia", no papel do mau-caráter Carlito Prata.

