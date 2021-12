Marcos Palmeira fala do trabalho em "Velho Chico"

Afastado das tramas rurais na TV desde que integrou o elenco de Esperança (Globo, 2002), Marcos Palmeira volta a esse universo em Velho Chico, que estreia dia 14 de março, no horário das 21 horas, na Globo. O ator interpreta Cícero na segunda fase da trama. Na primeira, o personagem é vivido por Pablo Morais, um empregado de Afrânio (Antonio Fagundes), pai da mocinha Maria Tereza (Julia Dalavia/Camila Pitanga), com quem Cícero cresceu.



Na história, o capataz é apaixonado pela filha do patrão e, por conta desse sentimento, mata Belmiro (Chico Diaz), pai de seu rival, Santo (Renato Góes/Domingos Montagner) na disputa pelo coração da bela mulher.



Além da novela global, o ator se prepara para aparecer na tevê paga, na série E Aí, Comeu?, que será exibida pelo Multishow a partir de junho.



Na entrevista a seguir, Palmeira fala um pouco mais sobre esses dois trabalhos e sua relação com a televisão.



Você está no elenco de Velho Chico, novela que substituirá A Regra do Jogo na Globo. Como estão os trabalhos nessa reta inicial?



Tudo bem tranquilo, por enquanto. Meu personagem, o Cícero, só entra na segunda fase da história. Então, vou começar a gravar apenas em março.



Você acha que esse ambiente rural, bem típico das tramas de Benedito Ruy Barbosa, pode recuperar a audiência da faixa das 21 horas?



Bom, é uma saga familiar forte, com herói, heroína e vilão e um amor bem intenso. A história resgata o estilo novelão mesmo. Eu acredito demais no gênero ainda. Não sou desses que acham que as novelas já deram o que tinham que dar e estão ultrapassadas. Só precisamos entender que não vamos mais ter aqueles 50 pontos de Ibope de antigamente. O mundo mudou.



Você não é contratado da Globo, mas ultimamente tem feito muitas novelas. O que mudou na sua relação com a televisão?



Eu sempre gostei de fazer. Quando acabou Babilônia, o Luiz (Fernando Carvalho, diretor) me ligou para falar de Velho Chico e eu respondi que sim na mesma hora. Nem quis saber que papel era, eu aceitei de olhos fechados. Fizemos Renascer, Irmãos Coragem e Esperança juntos, que foram trabalhos muito marcantes para mim. E ainda tem o Benedito, esse nem se fala! Ele escreveu Pantanal, que marcou uma virada na minha vida, e sempre retrata esse universo com cavalo e banho de rio. Não quero mais nada!



De onde veio esse seu encanto pelas tramas rurais?



Sempre tive essa ligação com o campo. O mais engraçado é que, quando rolou a chance de entrar em Pantanal, o Jayme (Monjardim, diretor) não me queria. Pedi para fazer um teste, mas ele achava que não dava, que meu sotaque carioca me impediria. Só que o elenco que ele esperava não rolou e consegui fazer o teste. Acabei entrando. Depois, vieram outros papéis bem fortes com esse traço, como em Renascer, Irmãos Coragem e Porto dos Milagres.



Em algum momento teve receio de ficar marcado por esse universo?



Não dá para ficar pensando nessas coisas. Antes de Pantanal, me questionavam se eu tinha medo de ficar marcado pelo estereótipo do playboy carioca, porque eu só fazia o malandro no cinema. Aí veio Pantanal e Renascer, e começaram a querer saber se eu ia ficar marcado pelos papéis rurais, se me incomodava com isso. E se eu não tinha receio de ficar rotulado como galã também.



Afinal, que tipo de papel mais encanta você?



Não tem regra. Depende muito da história. Pode ser o delegado, o bandido ou o enfermeiro. Às vezes, as pessoas gostam de uma determinada atuação nossa e acham que foi uma coisa meio escolhida por nós. Eu adorava fazer o Sandro de Cheias de Charme (Globo, 2012). Amava aquele personagem! E não tinha nada a ver com os meus outros na TV.



O humor é um gênero que você gostaria de trabalhar mais na TV?



Quando eu comecei na carreira de ator, achei que ia fazer só comédia. Jamais pensei que poderia virar galã, isso estava distante demais na minha cabeça. Foi uma grande surpresa quando aconteceu. Agora, estou adorando poder fazer mais comédia. Rolaram algumas oportunidades no cinema, teve Cheias de Charme, na Globo, e acabei de gravar E Aí, Comeu? (série do Multishow). Mas não fico muito preso a isso, de querer um tipo específico de trabalho.



Quais vão ser as diferenças principais na história de E Aí, Comeu? em relação ao filme e à peça de teatro?



A série traz um amadurecimento geral. A dramaturgia está bem melhor apresentada e os três personagens se equilibram bastante nos 13 episódios. Mesmo que nós não fôssemos amigos, não haveria qualquer desconforto em relação ao espaço de cada um no projeto porque existe uma sintonia incrível na história. Está muito com cara de "a vida da gente" mesmo. Eu já adorava o filme, mas a série vai mais fundo ainda na amizade desses amigos e nos conflitos que eles enfrentam.

adblock ativo