Marcos Palmeira está reservado para 'Babilônia'

No ar em "O Rebu" como o delegado que investiga a morte misteriosa de um personagem na piscina, o ator Marcos Palmeira fará parte do elenco de "Babilônia", novela de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga. Como se sabe, o ator é meio exigente e prefere não ter contrato de prazo longo com a Globo, além de só fazer aquilo que acredita que será ótimo.

