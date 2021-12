Marcos fica afastado de Emilly durante a final do BBB17

Após rumores de que não estaria na final do Big Brother Brasil 17 (TV Globo), o ex-brother Marcos Hater, expulso do programa por agredir Emilly, participou do encerramento do programa que aconteceu na noite desta quinta-feira, 13, onde a gêmea foi a campeã.

Apesar de presente na final, Marcos, que viveu um romance com Emilly no confinamento, manteve distância da ex-namorada durante toda a festa.

No Twitter, internautas especulam que o motivo do médico não ter falado com a gêmea seria um pedido da própria família, que nunca apoiou a relação dos dois. Enilda Hater, mãe de Marcos, chegou a declarar torcida para Vivian em suas redes sociais.

Mãe de Marcos declarou torcida para Vivian no BBB (Reprodução | Facebook)

Alguns fãs do casal #Mally (Marcos e Emilly) também disseram que o médico ficou olhando para Emilly durante a final. Para eles, esse foi um indício de que ele ainda gosta da sister.

O Marcos ficou olhando ela de longe,ela vai falar com ele ainda, pq isso é o que ela mais quer #EmillyCampeã FOI POR MALLY — #EmillyCampeã #Marco (@BBBelizando) 14 de abril de 2017

Família "HATER" passou o programa TODO querendo destruir a Emilly e no fim o Marcos foi expulso com fama ruim e #EmillyCampeã #BBB17 — taty 👑🍑🐯🇧🇷‏ (@BBBorjao) 14 de abril de 2017

O que a Emilly mais queria era abraçar ele, e o Marcos ela ♥ É só esperar, tudo vai se ajeitar. #EmillyCampeã FOI POR MALLY — #EmillyCampeã #Marco (@BBBelizando) 14 de abril de 2017

Ainda na noite, o médico postou um agradecimento em sua conta do Instagram e também não citou o nome da gaúcha, que ao sair da casa declarou que o relacionamento dos dois já é passado.

adblock ativo