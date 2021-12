Marcos diz que produção do BBB o aconselhou a transar com Vivian

Durante a "Festa do Rio de Janeiro" que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 30, no BBB17 (TV Globo), Marcos revelou ter recebido conselho da produção do programa para transar com Vivian. A afirmação foi feita durante conversa com Ilmar sobre a direção do reality, segundo comentário de internautas que acompanham o pay-per-view do Big Brother Brasil.

Ilmar chegou a comentar que Boninho, diretor do programa, não fala com os participantes. Após o comentário do amigo, o médico disse: "Boninho não suja as mãos".

Em seguida, Ilmar afirmou que a pessoa que estava conversando com Marcos no confessionário foi o diretor. O médico então revelou que "este alguém da produção" com quem conversou, o aconselhou a ter relações sexuais com a Vivian: "Teve uma hora que ele falou lá dentro: depois tu come a Vivian", disparou.

A revelação de Marcos foi comentada no Twitter.

Briga com produção

Na mesma festa, Marcos bateu boca com a produção. Mas não há informação se o confronto está relacionado com o comentário feito pelo brother.

A música da festa foi cortada de repente e o áudio do pay-peri-view foi silenciado. Geralmente, isso ocorre quando a produção quer falar com os confinados sem o público ouvir. Neste momento, a câmera principal ficou fixa em Marcos, que respondeu olhando para cima.

Em seguida, o som foi restabelecido e a fala do médico vazou. "Se precisar, arrumo minha mala agora e vou embora na boa". O áudio voltou a ser cortado.

A câmera mudou de posição, filmando Marcos de costas, impedindo a leitura labial dele. Contudo, é possível perceber que ele está discutindo, porque Emilly, que aparece de frente, grita: "Para, Marcos! Para, Marcos!".

Os outros brothers também olham apreensivo para o colega, que deixa o ambiente e o som da festa é normalizado. Ele fica 15 minutps fora e depois volta.

Todas as câmeras ficam inativas e não filmam para onde ele foi. Após o desconforto, ninguém comenta o ocorrido.

