Marco Luque se emociona em último programa do ano do CQC

O último programa do ano do CQC, exibido na noite desta segunda-feira, 21, foi de pura emoção para os "homens de preto" que estavam na bancada, principalmente para Marco Luque, que acabou chorando na despedida.

Há oito anos à frente do programa, o comediante tomou conta da despedida e, com lagrimas nos olhos, declarou: "Foi a pior notícia de 2015", falando com fim do programa.

Nos momentos finais, Luque agradeceu a equipe e os colegas que estão desde o início do resumo semanal de notícias. "Só queria agradecer. Obrigado a todos e obrigado por ter participado de um projeto fera com esse", disse.

Rafael Cortez também aproveitou o momento para lembrar de como foi a apresentação do primeiro programa, dos ex-integrantes e confessou que, nos dois anos que esteve na Record, morreu de saudade.

"Vou continuar pra sempre com o CQC estampado no peito. Pra onde quer que eu vá, vou levar essa história comigo", relatou.

Depois do anúncio do ano sabático que o programa deve tirar em 2016, o único integrante que segue com contrato na emissora é Dan Stulbach. O ator está escalado para apresentar o programa "História não Escrita", atração que vai contar as principais passagens históricas a partir do descobrimento do Brasil.

