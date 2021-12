Márcio Garcia reúne parentes de famosos em novo dominical

A proposta do Tamanho Família é clara: reunir avós, filhos e netos na sala para, juntos, assistirem ao programa. No ar a partir deste domingo, sempre após o Esporte Espetacular, por volta das 12h45, a produção vai receber dois famosos por semana, que levarão parentes dispostos a participarem dos papos e das brincadeiras propostas pelo apresentador Márcio Garcia. Na primeira edição, as convidadas são Juliana Paes e Bruna Marquezine.

"Estudamos muito para chegar a este formato. Foi mais de um ano no projeto para conseguirmos focar em um tema que todo mundo, de uma forma ou de outra, vai se identificar", conta Márcio.

No início do trabalho, a intenção era criar uma disputa entre os participantes. Mas mudanças no desenrolar da elaboração do programa fizeram com que ele ganhasse um tom mais coletivo. Tanto que não há um prêmio para os vencedores.

"A princípio, nós tínhamos o papo e seguiríamos para a prova. Pensávamos em um caráter de competição mais acirrada. Mas houve essa transformação e fizemos de um modo em que as brincadeiras são como as que fazemos em casa. Jogar junto é mais importante do que ganhar", revela Márcio Garcia.

Divertir e emocionar

Dirigido por Daniela Gleiser, Tamanho Família tem uma dinâmica simples. Os temas abordados visitam assuntos rotineiros, mas sem a intenção de estabelecer o que é certo ou errado. Além dos convidados famosos - já estão confirmados também Anitta, Fabiana Karla e Tom Cavalcante -, haverá espaço para famílias anônimas mostrarem algum tipo de apresentação conjunta, que pode ser de música, acrobacia ou mágica, por exemplo.

"Queremos fazer quem está em casa jogar junto com os convidados. É um horário em que a família costuma estar reunida, então é para divertir e emocionar", defende a diretora.

As provas são elaboradas de acordo com as relações entre os componentes de cada grupo. Para isso, depois que um convidado é confirmado, a equipe de pesquisadores do programa passa a estudar tudo que pode sobre as pessoas que estarão com ele na gravação.

"Criamos algo que tenha a ver com eles. Se forem bagunceiros, vamos utilizar esse dado. Dessa maneira, o episódio fica com a cara de cada participante", entrega Daniela.

A trilha sonora leva a assinatura da Família Lima. A equipe chegou a cogitar ter um DJ, mas surgiu a vontade de contratar uma banda. Nesse sentido, não haveria escolha mais apropriada, já que Lucas, Allen, Amon-Rá, José Carlos e Moisés poderão dividir algumas histórias com o público.

"Realmente, ter uma banda que tem família no nome caiu como uma luva. Eles não ficam só tocando, também fazem perguntas para os convidados e dão opinião sobre os assuntos abordados", adianta Márcio. Para o apresentador, após um ano de trabalho focado nesse projeto, Tamanho Família está na medida certa para ir ao ar.

"É uma grande responsabilidade. Como agradar a todos? Difícil, mas acho que a gente conseguiu. Em todos os programas, a gente ouve gargalhadas, vê lágrimas, sinergia", valoriza Márcio.

