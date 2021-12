Márcia Castro homenageia Vinicius de Moraes

Na segunda temporada do Cantoras do Brasil, as novas vozes femininas prestam uma homenagem a Vinicius de Moraes, que completaria cem anos esse mês. O especial, com direção de Simone Elias, apresentará releituras feitas por nomes como Karina Buhr, Anelis Assumpção, Márcia Castro, Barbara Eugênia, Emanuelle Araújo, Céu, entre outras.

Nesta sexta-feira, 11, é a vez da baiana Márcia Castro mostrar suas versões das composições Consolação e Meu Pai Oxalá, às 18h45, no Canal Brasil. No dia 19 de outubro, aniversário do poetinha, as homenagens continuam, por meio da exibição de quatro longas baseados na obra de Vinicius, na programação do Seleção Brasileira.

