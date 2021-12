Márcia Cabrita se afasta de novela para cuidar da saúde

A atriz Márcia Cabrita deixou a novela "Novo Mundo" (TV Globo) temporariamente para cuidar da sua saúde. Segundo ao Purepeople, a TV Globo confirmou o afastamento da artista. "A atriz precisou se afastar temporariamente da novela e por isso a personagem voltou para Santos na trama", informou sem precisar o problema de saúde enfrentado pela profissional.

Narcisa, personagem de Márcia, deve voltar a aparecer na novela até o fim de 'Novo Mundo'". Márcia enfrentou um câncer de ovário por sete anos. No final do ano passado, ela comentou no programa "Superbonita" (GNT) que estava completamente curada.

adblock ativo