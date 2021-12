Marcelo Tas sai do CQC em 2015

Marcelo Tas anunciou na madrugada desta terça-feira, dia 4, sua saída da bancada do "CQC" após sete anos, informa o site da Band. Segundo o apresentador, a decisão foi tomada após uma reunião com a direção artística da emissora.

"Foi um árduo e longo processo para chegar até as profundezas do óbvio: há hora para tudo, inclusive para iniciar e encerrar uma jornada. Estou com o coração quente e a alma leve. Aquecido pela emoção porque o CQC significa muito para mim, não foi uma decisão fácil. De alma leve pelo sentimento de dever cumprido. Tenho a consciência de ter oferecido alguma contribuição para o projeto que revelou talentos e virou referência para o humor e o telejornalismo brasileiros", escreveu o apresentador em nota.

Tas deve permanecer no programa até o fim deste ano e, a partir de 2015, deve se dedicar a um novo projeto na emissora.

