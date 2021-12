Marcelo sobre selinho de Angela em Diego:'me tirou do sério"

Angela e Marcelo estão longe de se entenderem na casa do Big Brother Brasil 14. Apesar do casal está distante, Marcelo não esconde que sente ciúmes da sister.

Nesta manhã, Marcelo aproveitou que Diego estava sozinho na academia e resolveu esclarecer os fatos e conversar com o brother sobre o selinho que ele recebeu de Angela na noite de quinta.

"Estão gostando de me provocar com a Angela. Tirando sarro", comenta o paranaense, que foi dormir cedo, chateado com a brincadeira dos participantes da casa.

Diego logo se explica para o bhother."Falei brincando, para zoar um pouquinho. O que ela falou é com ela, não precisava, mas é bobeira também, ela falou zoando", conta Diego, dizendo que Angela comentou que Marcelo está errado se deixar abalar com a brincadeira.

Marcelo lembrou que Angela também ficou chateada com a brincadeira dele quando tomou banho com Vanessa.

"Vocês são brancos vocês se entendam. Esquece isso", diz Diego.

Marcelo, no entanto, não esconde o ciúmes: "Está funcionando, estão conseguindo me tirar do sério, se a intenção for essa, está funcionando".

