Marcelo Serrado: "A Comédia não foi um caminho que escolhi"

O humor abraçou mesmo Marcelo Serrado. O ator, que faz parte do elenco fixo do programa Tomara que Caia, tem se especializado cada vez mais em tipos cômicos desde seu retorno à Globo, em 2011, após seis anos de contrato com a Record. Um caminho que, na opinião do ator, começou a ser traçado a partir do sucesso do excêntrico Crô, que interpretou em Fina Estampa. Na entrevista a seguir, Marcelo fala um pouco mais sobre o humorístico e também da série que protagonizará na Globo em 2016

A comédia é um gênero com o qual você gosta mais de trabalhar?

Não sou um ator escrachado, mas acho que as pessoas me enxergam um pouco como comediante. Na outra emissora (Record), mesmo em tramas bem densas, eu já fazia personagens que tinham alguma ligação com o humor. Fiz o Crô e deu muito certo, inclusive no cinema. Até no Fantástico e no Vídeo Show eu mostrei esse lado. As coisas foram acontecendo e eu meio que abracei a causa. Também fiz stand up durante muito tempo. Foram uns dois ou três anos sozinho no palco. Isso ajudou Mas não é qualquer situação de comédia que me deixa à vontade.

Quais são suas dificuldades?

Eu não sei contar piada. Preciso ter uma história. Mesmo quando fiz stand up, era um texto com começo, meio e fim. Não sou aquele ator que improvisa tudo na hora, sem seguir um roteiro, como temos no Tomara que Caia. Essa é uma qualidade que não tenho. Cada um fica na sua praia.

Você estava escalado para A Regra do Jogo, próxima novela das 21h da Globo. Foi o Tomara que Caia o motivo para sair do projeto?

Não. Eu ia mesmo fazer, mas entrou o Bruno Mazzeo no meu lugar. A questão é que em março eu começo a gravar Zózimo, uma série também para a Globo. E vou interpretar o personagem-título, ou seja, não dava para encarar os dois trabalhos. A novela está prevista para acabar em maio.

O que você pode adiantar sobre Zózimo?

Vão ser 12 episódios, exibidos semanalmente. Achei a série incrível. É sobre um detetive dos anos 1950 que descobre mulheres que prevaricam, que traem seus homens. Fiquei bem empolgado com esse convite. Mas, por enquanto, estou comprometido até outubro com o Tomara que Caia.

Então será mais um papel de comédia...

Essa série tem humor, sim, mas também é um pouco violenta. Veremos os dois lados. A comédia não foi mesmo um caminho que eu escolhi. Olha, na novela do João Emanuel Carneiro (A Regra do Jogo) eu faria um papel cômico, por exemplo, mas não foi uma opção minha. A carreira foi me levando e as pessoas passaram a me procurar mais para isso. Mas sou um ator que pode fazer qualquer tipo de coisa.

Durante algum tempo, o Aguinaldo Silva manteve planos de um novo projeto com o Crô, para a TV ou cinema. Isso já foi conversado?

Falamos sobre isso e nenhum de nós dois quer mais voltar ao Crô. É inegável o sucesso que esse personagem fez e vou ser grato sempre ao Aguinaldo por tudo de maravilhoso que ele me trouxe. Conseguimos alcançar dois milhões de espectadores no cinema, um número que é uma marca excelente no Brasil. Nós paramos bem, no tempo certo para deixar saudade. Mas, agora, queremos buscar coisas novas.

