Marcelo e Aline formam o paredão no BBB 14

Aline e Marcelo formam o décimo segundo Paredão do Big Brother Brasil 14. Na noite deste domingo, 9, Aline foi indicada pelo líder Valter Slim e Marcelo pela casa.

O brother até acreditava ter uma chance de escapar da berlinda, pois seria imunizado Tatiele, Anjo da semana. Mas, antes de começar a votação, ele foi surpreendido por Bial ao saber que nessa semana o Anjo se autoimunizaria.

Outra que recebeu a imunidade foi Ângela. Ela foi a escolha das mães e tias que tinham o poder de conceder uma imunidade extra.

Após a formação do Paredão, Ângela resolveu deixar as desavenças de lado e foi falar com Marcelo: "Independente das brigas eu torço muito por você". Diante da aproximação da advogada, Tatiele aconselhou o curitibano: "Fica na sua, tá?".

Pela terceira vez na berlinda, Aline disparou: "Se o Marcelo sair, eu vou ficar feliz da vida. Pular igual macaco".

