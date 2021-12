Marcelo descarta romance com Angela fora do BBB 14

Marcelo deixou a casa do Big Brother Brasil 14 na noite de domingo, 30, com 55% votos. Depois de falar com a família, o ex-brother foi para o Bate-papo BBB, com os apresentadores Bic Muller e Thiago Pasqualotto.

Pouco depois de começar a conversa, Marcelo é surpreendido com a ligação da ex-sister Letícia, com quem o paranaense tentou engatar um romance no confinamento. "Alô! Adivinha quem é?", a mineira inicia a ligação. "Conheci sua família semana passada no hotel. Parabéns por tudo que você foi até lá (na casa), você com seus erros e acertos. Você foi verdadeiro no que você é. Tem muita gente aqui que te ama muito aqui fora. Seja bem-vindo", diz.

O administrador agradece as palavras da ex-sister e confessa que sentiu saudades dela.

Na entrevista, Marcelo também deixou claro que não está torcendo por nenhuma das finalistas (Angela, Clara e Vanessa). "Te juro que não sei. Quero que o público eleja a melhor pessoa. Acho que todo mundo é merecedor", disse.

Sobre um possível romance com Angela fora da casa do BBB 14, Marcelo logo descarta. "Acho que não pelas diferenças que a gente já viu lá. Ela é uma pessoa de personalidade forte", justifica.

adblock ativo