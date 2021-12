Marcelo D2 lamenta cancelamento de show em Salvador

O cantor Marcelo D2 lamentou nesta quarta-feira, 21, o cancelamento do show da banda em Salvador, marcado para o dia 1º de dezembro. "Estavámos prontos pra tocar em Salvador e fazer bonito como tem sido essa tour 2012 do Planet Hemp", disse. A banda, que traria a formação original, se apresentaria no Wet'n Wild.

Segundo o músico, a responsabilidade para o cancelamento partiu dos organizadores locais. Em nota, as produtoras Nave Entretenimento e 8Bisz afirmou que a decisão de não fazer o show em Salvador foi da produtora Na Moral, que representa o Planet Hemp. "A Na Moral foi notificada judicialmente a dar cumprimento ao disposto nas cláusulas do contrato firmado entre as partes e, não obstante isto, decidiu pelo cancelamento do show.", informa a nota.

Já a produtora Na Moral, enviou nota dizendo que "não conseguimos alinhar nossos métodos e filosofia de trabalho com a produção local, tornando a negociação e a produção inviáveis. Desde o início, durante a idealização desse projeto, sempre nos preocupamos em levar o melhor para os nossos fãs, priorizando produtores que tivessem a mesma filosofia, espectativa e objetivos que a gente.", revelou. A nota ainda não descarta um show da turnê da banda na capital baiana. "Informamos que estamos em busca de novos parceiros para realizar o show na cidade", finalizou.

