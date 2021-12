Marcello é eliminado e novo paredão é formado no BBB 13

A noite de domingo, 03, foi de muita emoção no BBB 13. Marcello foi eliminado da casa com 47,35% dos votos após formar o paredão surpresa na sexta-feira, 1º, com Fani e Kamilla. Logo depois, em uma prova de conhecimentos gerais, Kamilla venceu e ganhou a liderança, dando início a formação do novo paredão triplo. A "rainha" da semana indicou Nasser para sair da casa. A baiana Anamara foi escolhida pela casa, ao receber votos de André e Fernanda, e Fani também recebeu dois votos, do casal Nasser e Andressa. Com o empate das duas em um voto aberto, ambas foram para a berlinda.

Discussão pós-paredão - Anamara não gostou de ter sido indicada por Fernanda. "Não é a forma de você votar em mim. É a forma com que você olha. Soa como falso", disse Maroca. A mineira se defende "Eu tenho consciência de que é verdadeiro". A baiana então rebate, "Eu não tenho".

Fani também não gostou de ter sido indicada, mas voltou sua raiva em Natália, que "anulou o voto" ao votar em Fernanda, que não tinha chances de ir ao Paredão. As duas estavam conversando normalmente e Fani reclamava de ter sido indicada pela casa. "Pois é amiga, mas eu não tenho culpa nenhuma", disse Nat. "Eu não estou falando que você tem culpa", responde Fani. Natália então vai beijar a amiga e pede calma. A gata de Nova Iguaçu então perde a paciência. "Não estou nervosa. Não sei porque você está fazendo esse teatro", disse.

Eliminado surpreso - Marcello disse, em entrevista após a eliminação, que estava confiante, após ter passado por três paredões, mas reconheceu que dificilmente venceria o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. "Lá dentro, cada dia é uma etapa. Eu posso estar errado, mas acredito que as torcidas tenham se invertido de ontem [sábado] para hoje [domingo]".

Sobre Fernanda, com quem o brother tinha mais aproximação, disse que se ele quisesse, teria uma chance com ela. Mas adiantou-se dizendo que é comprometido. "Quando estou com uma pessoa que eu amo, eu amo mesmo, então tenho que manter uma relação de respeito", afirmou. Ele disse que se decepcionou com André, Elieser e Fani.

