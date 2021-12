Maratona de gravação do Globo de Ouro no TCA chega ao fim

Quem assistir ao Globo de Ouro Palco Viva Axé pela televisão não saberá da missa a metade. O especial que homenageia os 30 anos do gênero musical será resultado de uma maratona realizada semana passada, no Teatro Castro Alves.

Foram sete dias, cerca de 80 artistas, mais de 70 hits. E otras cositas más, que só viu quem passeou pelos bastidores ou esteve na plateia de convidados, que não ocupou nem um terço das poltronas da sala principal - as demais estavam cobertas por uma enorme malha preta.

Pois, então. Quando Ivete Sangalo e Daniela Mercury entrarem em cena feito amigas de infância, cantando Maimbê, ninguém há de imaginar que os fã-clubes trocaram farpas antes do "Gravando!".

Duelo de fãs

Os de Ivete eram mais numerosos. E desbocados. Não hesitaram em mandar um "Puta que pariu, Ivete é a melhor cantora do Brasil!" e fizeram questão de lembrar os versos que viralizaram quando a própria cantora postou um vídeo amador. A musiquinha começa com "Eu quero um cacho do cabelo do seu c*", lembra?

Diplomática, a moça desconversava. "Fã dela é fã meu, fã meu é fã dela", dizia. Já La Mercury não fez esforço para ser simpática. Tanto na performance ao lado de Ivete, quanto nos números que apresentou sozinha e com o Ilê Aiyê, deu mais voz de comando do que a própria diretora artística, Patrícia Guimarães.

E olhe que Patrícia é do tipo exigente. Tanto que chegou a "convidar" os fãs de Saulo Fernandes e Ju Moraes a se retirarem do teatro por não respeitarem a proibição de filmar e fotografar durante as gravações.

Daniela ralhou com os músicos "Tá lento, muito lento. Deixa na minha mão, rapaz". As duas bailarinas também não escaparam: "Vocês estão muito abertas, assim vão ficar fora de cena". E tome-lhe repetir. Uma das vezes, inclusive, porque a cantora tropeçou.

Descendo do salto

Os sapatos altos, aliás, foram vilões. Bonitinha, mas ordinária, a ideia de dar acesso ao palco por uma rampa de LED obrigou algumas artistas a repensar o figurino. Então, você já sabe. Quando Mariana Aydar aparecer cantando Luz de Tieta descalça não será por surperstição, mania, nada disso.

A paulista, que já não parecia muito à vontade no dueto com Mônica Millet, não aguentou mesmo ficar em cima do salto. Idem para Carla Perez, que interrompeu o número em que dançava Mexe, Mexe, Mainha para Xanddy. Foi lá no backstage e voltou sem sapato.

Preta Gil foi mais resignada. Segurou a onda tanto no dueto com Neto LX - que só conheceu no dia da gravação - quanto com Márcio Vítor. As músicas, claro, foram Gordinho Gostoso e Toda Boa. Mas bastou desligar as câmeras para a filha de Gilberto Gil pular para dentro de uma sapatilha.

Em família

Preta, diga-se de passagem, estava se sentindo em casa. A banda base, que deu um show à parte sob a direção de Berna Ceppas, tinha outros dois representantes da família Gil: Bem na guitarra e Nara nos vocais.

Na linha de frente, o pai, Gilberto, dividiu o palco com Ivete Sangalo num divertido registro de Céu da Boca. Com Caetano e Olodum, mandou Nossa Gente. Na retaguarda estava a poderosa Gegê Produções, de Flora Gil, convidada para comandar o barco.

É capaz de o telespectador também estranhar a aparição de nomes pouco familiares à seara da axé music. Tipo Targino Gondim e Lucy Alves interpretando Beija-Flor, da Timbalada. Aviões do Forró com Sintonia e Desejo. E a funkeira Ludmilla com Vem Meu Amor.

"Não é apenas um 'vale a pena ver de novo'. É isso com algumas intervenções modernas", justificou Flora Gil, com o aval de Letícia Muhana, diretora do canal Viva. Então tá!

Felizmente, o projeto não esqueceu que antiguidade é posto e garantiu o lugar de figuras indispensáveis como Margareth Menezes, Gerônimo, Sarajane, Bamdamel, banda Armandinho Dodô & Osmar, Márcia Short e Tatau, em performance irretocável com Filhos de Gandhy.

Luiz Caldas, claro, também passou por lá. O pai da axé music, curiosamente, foi o último a gravar. E único a apresentar uma música nova. Agora é exercitar a paciência porque o programa só estreia dia 19 de outubro.

