Maratona de filmes com o agente James Bond invade o Space

Os 50 anos do espião mais famoso da Inglaterra, o elegante James Bond, vão ser comemorados pelo canal Space a partir deste sábado, 6, com a exibição de 22 filmes da franquia.

Durante quatro dias, os atores Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, os únicos que já interpretaram o agente Bond, invadem a tela do canal, com armas de cano, tecnologia de ponta e o clássico smoking.

Sequência de agentes

O primeiro filme da saga, 007 Contra O Satânico Dr. No apresenta o ator Sean Connery na missão inaugural do agente. A estreia marcou as características que seriam desenvolvidas nos filmes seguintes, como a existência de um supervilão, as Bond girls, o drink vodka martini batido - e não mexido -, além de uma abertura criada por Maurice Binder.

Em 1995, o filme 007 Contra Goldeneye marca a entrada de Pierce Brosnan no papel principal e uma inovadora abertura. Com a morte de Maurice em 1991, Daniel Kleimann precisaria substituir o insubstituível. Sem modificar a famosa caminhada, um belo smoking e o cano da arma, Kleimann apenas acrescentou elementos digitais para inovar a abertura do 17º filme da franquia, que será exibido segunda, 8, pelo canal.

Skyfall

Já o atual James Bond é interpretado pelo ator Daniel Craig, que assumiu o papel em 2006, em 007 - Cassino Royale (que será exibido neste sábado, às 22h). O filme foi muito bem recebido pela crítica, principalmente pela interpretação de Graig e pela inserção de uma abertura inovadora, que quebrou paradigmas. Craig também assumiu o papel em 007 - Quantum of Solace. O ator ainda marcou os 50 anos do agente com permissão para matar, em 007 - Operação Skyfall, dirigido por Sam Mendes.

O longa lançado em 2012 venceu dois Oscar no ano seguinte: Melhor Canção Original e Melhor Edição de Som. O sucesso que Skyfall consquistou, com uma arrecadação recorde nas bilheterias, prova que, mesmo 50 anos depois, o agente Bond ainda encanta os espectadores como poucos personagens na história do cinema.

