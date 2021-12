Maracanã está em Caminhos da Reportagem

De sede da disputa entre Brasil e Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950, que levou milhões de brasileiros às lágrimas, a palco de grandes clássicos do futebol nacional, o Maracanã tem sido cenário de fortes emoções para todos.

Nesta quinta-feira, 19, às 22 horas, o Caminhos da Reportagem da TV Brasil apresenta alguns dos maiores momentos do estádio, desde sua construção até a mais recente obra. O programa traz depoimentos dos ídolos Zico, Roberto Dinamite, Rivelino, dentre outros.

"A arquibancada pulsa com todo mundo. Cada instante de alegria está presente em nós", afirma o ex-atacante vascaíno Roberto Dinamite.

Do gol inaugural de Didi, o inventor da folha-seca, em 1950, aos tentos que prometem impressionar o planeta nos sete jogos que sediará no mundial deste ano, incluindo a grande final, o estádio Mário Filho sempre foi templo de muitas emoções. "O Maracanã é um caso único. Dificilmente você vai encontrar no mundo um estádio que tenha tido em seu começo um fato histórico como foi a final entre Brasil e Uruguai, em 1950",diz o jornalista e pesquisador Geneton Moraes Neto.

