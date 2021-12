Nesta terça-feira, 8, será conhecido o campeão do reality show A Fazenda 8 (Record). Entre os finalistas está Douglas Sampaio, que foi agredido com três tapas no rosto pela ex-participante Mara Maravilha. A Record confirmou a agressão na noite desta segunda-feira, 7.

O caso aconteceu na última festa do programa, no domingo, 6, onde todos os ex-participantes voltaram para o reality. Irritada como o ex-ator de Malhação, a cantora não se importou com as regras do programa e agrediu o finalista.

Em seguida agressão, a produção cortou o sinal ao vivo da festa e deixou diversos telespectadores intrigados, já que não puderam saber a motivação dos tapas.

Após os boatos, nesta segunda, 7, a produção do programa exibiu um pequeno resumo, onde é possível ver o que aconteceu. No entanto, o vídeo na íntegra só deve passar na noite desta terça, na grande final do reality rural.

Ainda no domingo, Douglas chegou a disparar: "Hoje não vou dormir, porque tapa na cara de homem ninguém tira". Além de Douglas, estão na disputa Lukas Ribeiro e Ana Paula Minerato.

Veja o vídeo:

Da Redação Mara volta para A Fazenda e dá três tapas em Douglas

