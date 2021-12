Mara é retirada do programa carregada por segurança após tomar suspensão de Silvio

Após levar uma suspensão de Silvio Santos, dono da SBT, durante o "Jogo dos Pontinhos", exibido neste domingo, 11, a apresentadora Mara Maravilha teve quer ser retirada do programa, carregada por um segurança.

Segundo Silvio, ela estava querendo "aparecer mais do que os outros" e por isso decidiu retirá-la da gravação. "Todo mundo quer aparecer nesse programa, vou ter que fazer uma limpeza. Vou tirar a Mara Maravilha. Mara, você está suspensa, pode ir embora. Está querendo aparecer mais do que os outros", declarou o "patrão".

Mara, com tom de brincadeira, rebateu: "Ah, vou embora! Vou, mas eu volto. Ah, gente! Vou ficar aqui com as bailarinas", disse ela, se sentando ao lado das dançarinas do programa.

Logo, Silvio chamou um segurança para tirar a artista do palco. Mara, por sua vez, pediu para que o homem a levasse no colo. Até o fim do quadro, a apresentadora não retornou mais ao programa.

