Mara, Amaral e Rayanne são confirmados em 'A Fazenda 8'

Os três primeiros nomes da nova edição de "A Fazenda" (Record) foram confirmados, na noite desta segunda-feira, 21, durante o programa "Xuxa Meneghel". Tratam-se da cantora Mara Maravilha, do ex-jogador de futebol Amaral e da ex-mulher do cantor Latino, Rayanne Morais.

"Quis ir para mostrar a minha história", afirmou Mara, ao ser apresentada por Xuxa. Logo em seguida, a apresentadora falou sobre a relação a cantora. "As pessoas diziam que a gente não se gostava", esclareceu ela, elogiando a voz de Mara.

Ex-jogador do Palmeiras, Corinthians e Seleção Brasileira, Amaral tem 41 anos e e deixará o atual time, o Capivariano, para participar do programa.

Já Rayanne Morais, que foi casada com o cantor Latino e é ex-dançarina do "Domingão do Faustão" (Globo), aposta na visibilidade do reality para, quem sabe, entrar no quadro de novelas na Record, como relevou ela para Xuxa.

"A Fazenda 8" estreia nesta quarta, 23, e será apresentado por Roberto Justus.

