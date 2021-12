Maquiador baiano vence reality "Desafio da Beleza"

O maquiador e cabeleleiro baiano Kal Nascimento venceu a terceira temporada do programa "Desafio da Beleza" - reality show exibido pelo canal GNT.

A decisão foi disputada na última segunda-feira, 27, contra o paulista Jonathan Martins. Eles tiveram que desenvolver uma maquiagem para desfile em três modelos com o tema "Performance Fashion".

O estilista Fause Haten e a editora de beleza da revista Vogue, Vic Ceridono, foram os convidados para integrar o júri ao lado dos apresentadores do programa Mariana Weickert e Fernando Torquatto e do jurado fixo Ricardo dos Anjos.

Além de se tornar a nova sensação da maquiagem brasileira, Kal receberá um prêmio de R$ 100 mil, um contrato com O Boticário por um ano, uma viagem para a Europa com acompanhante e um ano de produtos Make B.

A terceira edição do "Desafio da Beleza" contou com 640 profissionais inscritos. Vinte deles foram selecionados para iniciar o programa e, logo no primeiro episódio, uma nova peneira eliminou oito maquiadores da disputa. No total, o programa contou com 13 episódios. A cada programa um participante era eliminado.

