Manuela do Monte: "Não sei se Carol terá romances"

Como todo casal de protagonistas que se preze, Carolina (Manuela do Monte) e Junior (Guilherme Boury) estão vivendo seu inferno astral na atual fase de Chiquititas.



Após ser chantageada por José Ricardo (Roberto Frota), a mocinha terminou às pressas sua relação com o amado para não perder a guarda de Dani (Carolina Chamberlain). De lá para cá, Junior afogou as mágoas com Maria Cecília (Lisandra Parede), e Carol conheceu Fernando (Paulo Leal). Apesar de compartilhar do mesmo amor pelas crianças que sua personagem, Manuela garante que agiria diferente dela.



No ar pelo SBT até março de 2015, Manuela vive um bom momento profissional. Nessa entrevista, Manuela conta o que espera para a segunda fase de Chiquititas, fala sobre o lado positivo de trocar o Rio de Janeiro por São Paulo e revela alguns truques de beleza.

O que esperar para a Carol nessa segunda fase de Chiquititas?

A Carol seguirá cuidando dos pequenos com todo o amor do mundo e, em breve, haverá uma grande novidade. Na trama, também receberemos personagens novos, vizinhos do orfanato que nos trarão romances, confusões, intrigas, diversão, amizades e até um triângulo amoroso.



Como será a vida amorosa dela?

Nem sei se ela terá tempo para seus próprios romances. Estou curiosa.

Em Chiquititas, a Carol precisou escolher entre a guarda da Dani e ficar com Junior. Como avalia a decisão?



Se passasse por uma situação dessas, acho que também priorizaria a menina. Tentaria resolver primeiro essa situação para depois acertar o relacionamento. Mas agiria diferente da Carol na sequência dos acontecimentos.

Como assim?



Quando ela procurou o Junior para contar a verdade e o encontrou com a Maria Cecília, recuou. Optou por não levar problemas a ele, que estava em um novo relacionamento. Faria diferente. Não me privaria desse esclarecimento, já que se tratava de uma relação com tanto amor. Não sei se o procuraria em outro momento, se mandaria um e-mail ou telefonaria. Mas, com certeza, eu me comunicaria.



Já passou pela experiência de ter de priorizar outras coisas em detrimento de uma relação?



Não, e espero nunca passar.



Como você avalia essa relação do Junior com Maria Cecília?



É uma questão dramatúrgica, isso apimenta a história. Mas justifico pensando que o personagem está perdido e tentando compensar a decepção amorosa. Afinal, a Carol não deu explicações: simplesmente acabou uma relação que estava bem.



E o que acha da relação da Carol com o Fernando. Ele tem chance?



Ele é um cara muito legal, e os dois têm muitas afinidades em relação às crianças que, cada vez mais, tornam-se a vida da Carol. Para saber se ele aproveitará esse espaço, vamos ter de acompanhar a novela. Nem eu mesma sei.



Você está morando em São Paulo há quase um ano. Como está sendo?



Estou aprendendo São Paulo. É mesmo bem impactante mudar do Rio para cá, mas existem muitas cores além desse cinza, que se apresenta à primeira vista. Estou cada vez mais saboreando-as.

O que gosta de fazer quando tem algum tempo livre?



Gosto de ir ao teatro, ao cinema, de desfrutar dos bons serviços e do bom atendimento que São Paulo oferece. Gosto de ir a praças e parques para garantir o contato com a natureza e encontrar os amigos.

