Manoel e Vivian esquentam edredom no BBB17

Parece que a relação entre os participantes Manoel e Vivan está cada vez mais forte no Big Brother Brasil (TV Globo). Na madrugada desta terça-feira, 31, no quarto do líder o casal conversou bastante sobre relacionamento, debaixo do edredom, onde trocaram carinhos e beijos quentes.

"Meu jeito é mais da continuidade. Você está falando de como isso aqui significa para ti. Fazia tempo que eu não tinha isso, que é praticamente... Não sei... Muito próximo a um namoro", declarou Vivian.

Ao ser questionada por Manoel se já fazia bastante tempo, a advogada afirmou que sim. "Por isso que me assusta", explicou ela, que ainda ressaltou que é ciumenta. Ao sentir que o diálogo estava tomando um rumo diferente e ficando mais sério, o rapaz desejou que ela continuasse com a alegria que tem.

"Você merece um cara maneiro, de respeito. Pelo tempo que te conheço, você é muito maneira", declarou o capixaba. "Esse lance de merecimento é aquele lance de rezar", respondeu Vivian. Em seguida, ele reclamou dizendo que a advogada não queria beijá-lo e os dois acabaram esquentando ainda mais o edredom.

adblock ativo