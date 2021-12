Manoel Carlos se despede de Helena em novela

Com quase 20 capítulos escritos, Em Família, a nova novela global de Manoel Carlos, está sendo gravada em Goiás e parte da equipe passou alguns dias nas cidades de Pirenópolis e Goiás Velho, locais escolhidos para retratar a fictícia Esperança. Com três fases, indo dos anos 1980 até 2014, Em Família começa em Goiás e se desenrola 20 anos depois no charmoso bairro do Leblon no Rio de Janeiro, passando por Viena, na Áustria.

Na primeira fase, Helena será vivida por Julia Dalavia, seguida por Bruna Marquezine na segunda parte da trama. Duas vidas unidas pelos mais fortes laços: o amor e a família. E também marcadas pelos mais desonrados sentimentos: ciúme, culpa e inveja. Uma história de encontros e desencontros que atam e desatam os corações e as vidas dos primos Laerte (Gabriel Braga Nunes) e Helena (Julia Lemmertz). Ele é um jovem talentoso consumido por um amor que se torna uma obsessão pela prima, que é potencializada quando o amigo Virgílio (Humberto Martins) se aproxima dela.

Helena sabe que é amada e desejada e, talvez por isso, seja inconsequente em relação ao que seu primo sente. Uma trama onde não existem vilões ou mocinhos, mas pessoas que erram, amam e perdoam. Manoel Carlos escreve uma crônica da vida real, onde as certezas e as incertezas do coração são colocadas em prova.

Viagem

Para retratar a fictícia cidade de Esperança, onde a trama começa, 120 profissionais deixaram o Rio de Janeiro em direção a Cidade de Goiás e Pirenópolis. A luz única e as cores vibrantes das portas das casas do século 18 formaram os elementos essenciais pra a composição.

"Começamos a gravar bem cedinho todos os dias para aproveitarmos essa luz incrível que só existe aqui. Fomos presenteados com dias lindos. É um lugar de contrastes maravilhosos", conta Jayme Monjardim, diretor de núcleo.



A produção viajou com cinco caminhões de equipamentos, sendo dois deles carregados com mais de 50 araras repletas de roupas. Equipes de figurino, liderada por Marília Carneiro, e de caracterização, comandada por Luiz Ferreira, providenciaram, ao lado da produtora de arte, Lara Tausz, e sua equipe a montagem do grande desfile alegórico pela cidade, que marca as primeiras cenas da novela e a primeira fase da história.

