Malhação: Lia conta para Ju sobre o sumiço de Dinho

Lorenzo, Lia, Paulina e Tatá rezam pela segurança de Dinho e Rômulo. Lia conta para Ju sobre o sumiço do namorado. Marcela decide adiar a festa de despedida de solteira de Isabela. Cercado de destroços do barco, Dinho chega a uma praia carregando Rômulo. Raquel recebe notícias de que o barco de Dinho e Rômulo sofreu um naufrágio. Dinho faz o rádio funcionar e envia sinal pedindo ajuda. Fatinha e Orelha sofrem com a possibilidade de perder Dinho. Lia e Alice se abraçam emocionadas. Dinho e Rômulo chegam ao Misturama.

