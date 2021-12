Malhação: Bruno perde a cabeça ao ver Fatinha no outdoor

Nesta segunda-feira, 29, em Malhação, Axel admira imagem de Fatinha no outdoor e Bruno perde a cabeça ao ver a campanha. Kika conta para Sal que Vitor beijou Fatinha na frente de Lia. Bruno e Fatinha discutem por causa do outdoor. Bruno adultera outdoor de Fatinha com ajuda de Rasta.

