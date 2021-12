Malhação: beijo entre Lica e Samantha vai ao ar e internautas comemoram

Considerada como uma das cenas mais esperadas de "Malhação - Viva a Diferença" (TV Globo), o beijo de Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) foi ao ar na noite desta terça-feira, 2. O episódio virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

A carícia aconteceu quando as duas conversavam e, de repente, Samantha decidiu dar um beijo em Lica. "Eu pensei no que a gente conversou, e eu cheguei à conclusão que eu sou muito mais corajosa do que eu pensava. Eu não sei onde isso vai dar, mas também não estou nem aí", disse ela, antes do beijo.

Surpresa com a atitude da amiga, Lica disparou: "Garota! Você é louca mesmo!". No Twitter, os internautas vibraram com a cena e comemoraram o beijo entre as duas. Alguns até apelidaram o novo casal como "Limantha".

"Meu Deus do céu, eu estou surtando. A Lica e a Samantha se beijaram. Eu estou surtando. Globo, obrigada", disse uma seguidora. "A família tradicional brasileira teve um 'piripaque' com esse beijo da Lica e da Samantha, sim ou com certeza?", ironizou outro. "Limantha é minha religião!", brincou mais uma.

“Eu não sei onde isso vai dar, mas eu também não to nem aí...” ❤️❤️ #malhação pic.twitter.com/KtAObIDr8B — larissa (@larissadmtt) 2 de janeiro de 2018

limantha eh o melhor casal da malhação de todos os tempos, o otp eh mto lindo EncontroLimantha pic.twitter.com/43oJGL8vbw — bruna (@limanthax) 2 de janeiro de 2018

MEU DEUS DO CÉU EU TO SURTANDO A LICA E A SAMANTHA SE BEIJARAM EU TO SURTANDO GLOBO OBG PELO BEIJO LÉSBICO ESSA HORA AAAAAAA — fudida (@gonzagaquissak) 2 de janeiro de 2018

A Família Tradicional Brasilera teve um piripaque com esse beijo da Lica e da Samantha sim ou com certeza? #Malhação — Luan (@LuanTDF) 2 de janeiro de 2018

aaaaaa o momento do beijo da lica e da samantha que eu tava esperando finalmente aconteceu aaaaaa — Alek (@dindinlak) 2 de janeiro de 2018

