"Malhação", 20, volta ao ar mais musical

Em meio a boatos de que poderia sair do ar, a série juvenil "Malhação" entra no seu 20º ano tentando se repaginar. A partir de segunda-feira (14), as aventuras adolescentes acontecerão em uma grande escola de artes e lutas.

De um lado, estarão a dança, a música, o teatro e o circo. Do outro, o muay thai.

No meio, dizem autores e diretor, muito conflito entre as diferentes turmas, a começar pelos diretores da escola, um músico dos anos 1980 interpretado por Leo Jaime, e um mestre de artes marciais, vivido por Eriberto Leão.

"Não vai ser um musical clássico, mas os personagens vão cantar muito", adianta José Alvarenga Jr., diretor de núcleo da Globo que comanda a nova temporada, batizada de "Malhação Sonhos".

Além de canto, dança e luta, a temporada terá muito humor --estratégia para falar sobre temas polêmicos como sexo, drogas e até doenças, segundo Alvarenga Jr. "Com humor, você pode falar sobre uma porção de coisas sem criar constrangimentos."

A nova temporada do folhetim vai abordar o desejo de ter sucesso. "Vamos falar de uma preparação para a vida que não passa pela escola", diz o diretor da Globo.

"Malhação Sonhos" terá novos atores que até cantam e dançam, mas que não são exatamente profissionais nessas áreas. "Eles estão aprendendo, é a trajetória que nos interessa", afirma.

Se a comparação com a série musical americana "Glee" parece inevitável, ela é descartada pela equipe de produção. "Pensamos na tradição brasileira, nas chanchadas e em como a MPB viaja o mundo", diz Rosane Svartman, que assina a temporada atual com Paulo Halm, e que também escreveu a temporada 2012-2013.

Já fazia mais de um ano que Svartman queria tentar uma abordagem mais ousada para a novelinha. Em 2012, ela conta, a Globo não estava tão aberta para novidades, queria uma coisa mais "careta, menos audaciosa".

Neste ano, ela diz que sentiu a oportunidade para ousar mais. "Notei, na temporada anterior, que os acontecimentos tinham mais repercussão se acontecessem em um momento lúdico", afirma.

Uma traição amorosa, ela diz, gera mais barulho quando acontece em um show do que na escola. Se os conflitos explodem em um contexto de diversão, o público aprova.

Já a luta entrou no mix porque a preocupação com o corpo é um tema perene na adolescência e porque gera boas imagens. "Vamos mostrar o muay thai porque é uma luta muito estética", diz a autora.

