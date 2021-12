Maju fica chateada por não apresentar o "Fantástico"

Maria Júlia Coutinho, a Maju, não está nem um pouco contente com o fato de não ser a substituta de Poliana Abritta no "Fantástico", da Globo, enquanto a apresentadora estiver de férias. Segundo a colunista Fabíola Reipert, a moça do tempo ficou decepcioanada por não ter sido escolhida para a função no programa.

Por conta de sua popularidade, Maju achou que já era certa a sua nova posição, mas a emissora acabou optando pela jornalista Ana Paula Araújo, do "Bom Dia Brasil".

Antes de Poliana apresentar a atração regularmente, Ana havia sido escolhida para a tarefa, mas problemas internos na empresa a teriam impedido.

