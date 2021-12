Maju Coutinho estreia como apresentadora de telejornal na Globo

A jornalista Maria Júlia Coutinho, mais conhecida como Maju, vai apresentar o Jornal Hoje (TV Globo). Maju ficou conhecida após apresentar a previsão do tempo no Jornal Nacional (TV Globo).

A jornalista ficou fazendo teste por quatro meses para conseguir a bancada do jornal. A tão esperada estreia de Maju, será no dia 10 de junho.

Ela agora faz parte do rodízio de apresentadores do jornal, que também conta com César Tralli, Zileide Silva, Renata Capucci e Fábio William.

adblock ativo