Maju Coutinho diz que fala sobre lockdown foi no improviso e pede desculpa

Nesta quinta-feira, 18, Maria Julia Coutinho, apresentadora do 'Jornal Hoje', pediu desculpas durante o jornal pelo comentário que fez sobre o lockdown na terça-feira, 16. Após ser bastante criticada nas redes sociais, ela relatou que faltou complemento na fala quando disse "o choro é livre" sobre a medida restritiva.

“Anteontem, para reforçar a necessidade do isolamento social, eu usei no improviso uma expressão infeliz que precisa de um complemento para deixar bem claro o que queria dizer. Eu reitero hoje aqui esse desejo, me desculpo pela expressão que usei anteontem e vamos nessa, bola pra frente”, explicou Maju.

"Eu quis dizer que por mais que sejam amargas as medidas de isolamento, são necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde, mas eu também entendo perfeitamente a dor dos pequenos e médios empresários que têm que manter os negócios fechados", reforçou.

A Globo também se pronunciou sobre o assunto, em nota enviada ao colunista Leo Dias: "Maria Julia Coutinho quis dizer ontem que, por mais amargas que sejam, as medidas de isolamento social são necessárias. Sobre a dor daqueles que precisam manter seus negócios fechados, assunto abordado no Jornal Hoje desta quarta-feira, Maria Julia Coutinho disse ao final da reportagem: "Desejo também agilidade do governo e do Congresso para atender os empresários e também as famílias que estão aguardando auxílio emergencial'".

Confira a repercussão nas redes sociais:

Maju Coutinho @majucoutinho escancara todo seu desprezo e indiferença com os pais de família mais humildes que nem sequer conseguem colocar comida na mesa de seus filhos com sua frase "o choro é livre". #GloboLixo pic.twitter.com/gArOY9jU5I — 𝗖𝗘𝗦𝗔𝗥 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗗𝗘 🇧🇷 (@cesarandrade) March 17, 2021

Maju Coutinho acabou de pedir desculpa por sua fala imprópria.. Parabéns. — アンドレラセルダ (@AndreLacerd4) March 18, 2021

Maju Coutinho pediu desculpas pela expressão infeliz como ela mesmo disse, mas termina com "vamos nessa, bola pra frente". Soou como má vontade e pouco caso. Tem assuntos que o melhor é sermos sóbrios com as palavras e demonstrar que sentimos muito por isso. — Marotando por aí (@Maahzim) March 18, 2021

