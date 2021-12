Maisa vai estrear seu primeiro talk-show

Não há quem não tenha se encantado com aquela menininha, de apenas 3 anos, que já esbanjava carisma e simpatia no programa do Raul Gil, cantando e interagindo com o apresentador e seus convidados. Pois a garotinha agora está uma adolescente. O nome dela é Maisa Silva e se mostra, aos 16 anos, uma artista completa - atriz, cantora, youtuber, apresentadora. E é esse lado que mais uma vez ela vai mostrar no seu novo Programa da Maisa, que vai estrear sábado, 16, às 14h15, no SBT.

E Maisa é ainda muito mais do que essa garota esperta e cheia de opinião, que é capaz de enfrentar as brincadeiras do patrão Silvio Santos, quando ele a coloca em situações complicadas. Com uma legião de seguidores em suas redes sociais, a menina costuma falar com propriedade de temas espinhosos, sem temer as opiniões contrárias.

Para marcar o lançamento, Maisa participou de um bate-papo com a imprensa na manhã desta segunda-feira, 11. Claro que a chuva atrapalhou um pouco, impedindo a chegada de alguns convidados. Mas isso não foi um grande transtorno, afinal, a tecnologia avançada está aí para ajudar. Assim, todos que não puderam estar na coletiva conseguiram acompanhar o que rolou no encontro por meio das redes sociais da emissora. Além de Maisa, estavam presentes Oscar Filho, que fará parte programa, o diretor Lucas Gentil e Fernando Pelegio, diretor artístico do SBT.

Sempre se mostrando muito ágil em suas respostas, Maisa respondeu a diversas perguntas. A garota falou do orgulho de ter convivido com mestres da TV. "Pude aprender muito com o Silvio Santos e o Raul Gil, até convivi um pouquinho com a Hebe Camargo", deixando claro que ela foi uma de suas referências.

O programa terá cenário colorido, divertido, em uma mistura de elementos da cultura pop, deixando Maisa à vontade para receber seus convidados para um bate-papo franco, bem ao seu estilo. Alguns momentos desses quadros, que já foram gravados, foram exibidos durante a entrevista. E a primeira atração será a atriz Fernanda Souza, que fez a personagem Mili, em Chiquititas, nos anos 1990. "A Fernandinha foi uma das primeiras pessoas que pensei para o programa. Sou fã dela", afirma a jovem apresentadora.

Entre quadros que vão compor o programa, tem o Banho de Sabedoria. Nele, uma banheira é transformada em um divã cheio de bolinhas onde Maisa vai dar uma mãozinha para os convidados, mostrando a eles como lidar com os ataques na internet. Terá ainda um quadro de curiosidades, de memória, o Submaisa, no qual a garota faz um mergulho nos arquivos do SBT, exibindo para o público imagens e fatos sobre a trajetória dos convidados.

Algo que é a cara do público mais jovem, mas que deve chamar a atenção de todos, é quadro Jó Ken Pô. Esse quadro trará uma divertida disputa entre dois cosplayers de personagens de HQ. E tem ainda o Game do Dia, com a disputa entre Maisa e seus convidados - claro que terá um castigo para os perdedores, que será um banho de slime cor-de-rosa.

Emocionada em alguns momentos, como ao falar da relação com os pais, Maisa afirmou estar realizada. "Quero que as pessoas se sintam acolhidas em meu programa."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

