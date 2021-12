Maísa abandona programa de Silvio aos prantos após encontro com Dudu Camargo

Feliz com a repercussão da participação de Maísa Silva e Dudu Camargo no quadro Jogo das 3 Pistas, Silvio Santos voltou a promover um encontro entre seus dois pupilos na tarde de terça-feira, 27, no SBT. E resultou numa situação ainda mais constrangedora que a anterior.

Maísa gravava o quadro Jogo dos 3 Pontinhos, e Silvio resolveu chamar Dudu Camargo no palco. O rapaz chegou pedir desculpas para a colega, comentou que sua intenção não era constrangê-la, mas somente entreter o público.

"Você não tem que pedir desculpas para mim, tem que pedir desculpas para a minha mãe", retrucou a menina.

Uma fonte que assistiu a gravação disse ao E+ (seção de entretenimento do portal do Jornal O Estado de S. Paulo) que Silvio entrou na conversa e fez algum comentário, com seu humor ácido, e Maísa começou a chorar. O dono do SBT, vendo a menina aos prantos, intensificou o discurso e Maísa resolveu abandonar a gravação, aos prantos.

"Não chame mais a Maísa para participar do programa", teria dito Silvio ao diretor Fabiano Wicher.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do SBT, que diz não ter conhecimento sobre o caso.

