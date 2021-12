'Mais Você' é criticado por tocar música de Biel na abertura

O "Mais Você" virou assunto nas redes sociais mais uma vez nesta terça-feira, 13, mas não por um bom motivo. Muitos telespectadores não gostaram da música escolhida para a abertura do programa, "Ninguém Segura Ela", nova canção do Biel.

Em junho, o cantor foi acusado de assediar uma repórter e processado judicialmente, pediu desculpas e fez uma pausa na carreira. No último final de semana, porém, ele lançou a nova música com uma "inspiração feminista" na tentativa de melhorar sua imagem.

mais você abrindo com a música feminista do biel....que decepção aninha

O que será que fez o Mais Você dar moral para a música do Biel pic.twitter.com/fVRDt5jTac

Mais você começando com a música do Mc Biel ? Isso é sério?

Mais Você começando com a música do mais novo feminista do mundo musical, vulgo Biel.