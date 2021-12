Mais uma série de zumbis será lançada pela AMC

Parece que a emissora AMC vai se especializar em zumbis. Depois de "The Walking Dead" (exibida no Brasil pela Fox) e "Fear the Walking Dead", mais uma série vai falar sobre os mortos-vivos: "Empire of the Dead".

A série será baseada também em uma HQ, desta vez escrita por George Romero, o homem que praticamente "lançou" os zumbis no cinema, na década de 70. "Eu finalizei a série para a Marvel Comics, junto com George Romero, e acabamos de assinar um contrato com a AMC. Então essa será a próxima grande série de zumbis do canal", disse Arthur Suydam, responsável pela arte da HQ, em entrevista à WHAS11.

A história mostra uma invasão de zumbis e vampiros em Nova York. A minissérie em HQ só vai acabar em agosto de 2016, e não há informações sobre a trama da série de televisão.

