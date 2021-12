Uma falha técnica chamou a atenção dos telespectadores da BandNews na madrugada desta segunda-feira, 4. A apresentadora Isabela Tacaki chamou o intervalo, mas o comercial não entrou e o sinal continuou no estúdio. Sem perceber, a apresentadora começou a se arrumar com um espelho ao vivo. O problema foi corrigido sem Isabela notar.

Da Redação Mais uma apresentadora comete gafe na TV brasileira

Esse não foi o único equívoco registrado na televisão brasileira nos últimos dias. Outras duas jornalistas vivenciaram cenas inusitadas. Primeiro, âncora Fabiana Panachão, da rede BandNews, virou piada ao se atrapalhar com o prêmio da Mega da Virada. Em um cálculo errado, ela disse os R$ 280 milhões da loteria poderia ser dividido com R$ 1 milhão para cada brasileiro e "ainda sobrariam 80 milhões de reais".

Da Redação Mais uma apresentadora comete gafe na TV brasileira

Depois foi a vez de Analice Nicolau, do "SBT Brasil" se confundir. Ela criou, neste domingo, 3, o "estado" do Mato Grosso "do Norte" ao falar sobre a previsão do tempo.

Da Redação Mais uma apresentadora comete gafe na TV brasileira

adblock ativo