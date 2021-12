Mais três baianas entram para o The Voice Brasil

Mais três baianas estão entre as escolhidas da terceira rodada da fase de audições do The Voice Brasil, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 9.

Vanessa Borges foi a primeira delas a se apresentar e encantou o público com a música "Muito Obrigado Axé", composição de Bel Figueiredo e do jurado Carlinhos Brown, já gravada Maria Bethânia e Ivete Sangalo em seu DVD de 20 anos de carreira.

"Eu vim da Bahia para representar a música da Bahia, que é o que eu mais gosto de fazer", explicou Vanessa, sobre a escolha da canção. A candidata, que começou a carreira aos 15 anos e se apresenta na noite de Salvador, teve a aprovação de Brown, Claudia Leitte e Daniel. Vanessa, no entanto, escolheu fazer parte do time de Brown.

Kall Medrado foi a segunda baiana a subir ao palco do programa. Ela cantou "You Make Me Feel Like (A Natural Woman)". A canção é sucesso internacional na voz de Aretha Franklin.

"Gente, é muito surreal isso aqui!" disse a canditada, emocionada por ver que os quatro jurados aprovaram sua apresentação. Na hora de escolher o time, Kall já tinha sua escolha: "Eu vou ficar com a Claudinha".

Já Rafaela Melo vai fazer parte do time de Daniel. Ela abriu a apresentação com "Flor da pele", de Zeca Baleiro, e arrancou aplausos da plateia.

"Achei sua voz fantástica, além de afinadíssima. Parabéns. Bem-vinda ao The Voice Brasil!", disse o técnico.

Rafaela é da cidade de Ruy Barbosa, interior da Bahia, e começou a cantar aos 17 anos e tem entre suas influências o jazz e blues.



Mais da Bahia

Natural da cidade de São Félix, Amarildo Fire também é um dos baianos que já estão entre os escolhidos da terceira temporada do The Voice. Na segunda etapa da fase das audições ele cantou "Tantinho", sucesso de Carlinhos Brown, e conquistou uma vaga no time do jurado.

Amarildo começou a cantar aos 18 anos e trancou a faculdade de administração para seguir carreira.

A dupla formada pelos irmãos Kiko e Jeanne também está na disputa. Alagoanos, mas radicados na Bahia, eles seguiam carreiras paralelas até que, em 2010, resolveram cantar juntos. "Em 2010, 14 anos depois da primeira vez que cantamos juntos, decidimos nos unir. Está dando super certo", revelou a dupla, que entrou para o time de Daniel.

