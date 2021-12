Mais drama e ação em Os Dez Mandamentos

A tão esperada estreia de Os Dez Mandamentos - Nova Temporada, na Record, finalmente acontece nesta segunda-feira, 4. Depois de libertar seu povo do Egito, Moisés (Guilherme Winter) agora precisa conduzir milhares de hebreus pelo deserto rumo à Terra Prometida - uma preparação, aliás, para a próxima novela bíblica da emissora, A Terra Prometida.

Porém, para chegar a Canaã, eles precisam atravessar uma região habitada por reinos inimigos e ainda há quem duvide do profeta, tornando a saga mais tumultuada. Além disso, a família de sua mulher, Zípora (Giselle Itié), vai sofrer por conta da aproximação do Rei Balaque (Daniel Alvim), que tenta evitar a invasão do Reino de Moabe pelos hebreus.

Depois de presenciar o povo adorando o Bezerro de Ouro, Moisés, furioso, quebra as tábuas com os mandamentos de Deus. Quando pergunta quem é do Senhor, muitos se arrependem e se colocam ao seu lado, incluindo Arão (Petrônio Gontijo). Mas outros morrem por causa do pecado da idolatria, entre eles Apuki (Heitor Martinez), Jairo (Erich Pelitz) e Judite (Nanda Ziegler).

Deus chama novamente Moisés ao cume do monte Sinai e escreve, mais uma vez, os dez mandamentos. O profeta, então, ensina a lei para os hebreus e os convoca a construir um Tabernáculo, sendo Bezalel (Igor Cosso) o responsável pela construção e Aoliabe (Fábio Beltrão), seu ajudante.

A família de Moisés, no entanto, passará por graves problemas. O Rei Balaque arquiteta um plano para estabelecer uma aliança com o profeta: casar-se com uma das filhas de Jetro (Paulo Figueiredo), para evitar que os hebreus invadam suas terras. O problema é que a proposta de matrimônio não é aceita de imediato e Balaque se encanta justamente por Adira (Rayana Carvalho), que já é casada com Menahem (Jorge Pontual).

Trama forte

Decidido a conseguir o que quer, o rei idólatra manda matar o marido da moça e prende Jetro, que consegue fugir com Adira, Abner (Arthur Moraes), Haya (Nicole Orsini) e Natan (Paulo Vilela). Essa fuga será uma das tramas paralelas mais fortes da história. É que Adira se perde ao procurar comida e é capturada e vendida como escrava. Já Jetro morre no deserto e as crianças passam a contar apenas com o servo manco.

Betânia (Marcela Barrozo) decide ficar e se casar com Balaque por conta de uma chantagem de Balaão (Leonardo Vieira), com quem teve uma filha no passado. Ela sempre acreditou que a criança estava morta, mas o feiticeiro garante que a menina vive.

adblock ativo