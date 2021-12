Mais dois baianos participam do The Voice

Os cantores Fernando Cruz, de 23 anos, e Ludmillah Anjos, 27, são os mais novos baianos a fazerem parte do The Voice, reality-show dominical da Rede Globo. os dois estiveram na última edição do programa, domingo, 14.

Fernando, que se apresentou cantandao Malandragem, de Roberto Frejat e Cazuza, foi escolhido por Daniel, o único que apertou o botão. O baiano se apresentou cantando "Vapor Barato", de se mostrou feliz por fazer parte do time do sertanejo. "Você é o máximo, você é o cara", disse. Já Ludmillah cantou "Vapor Barato", de Jards Macalé e Waly Salomão, e encantou Carlinhos Brown, que a escolheu para reforçar o time. Os dois cantores se juntam a Ju Moraes, da banda Samba D´Ju, que havia escolhido o time de Claudia Leitte na segunda edição do The Voice, dia 30 de setembro.

Com os quatros times completos, a próxima edição do programa, dia 21, já será com a segunda fase, chamada de Batalhas. Os doze cantores de cada time vão formar seis duplas. E cada "treinador" terá que escolher um deles apenas, reduzindo o time para seis participantes.

adblock ativo