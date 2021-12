Maíra Charken está confirmada no 'Vídeo Show'

A atriz Maíra Charken está confirmada na bancada do "Vídeo Show", de acordo com o colunista Flávio Ricco. Ela começa a trabalhar com Otaviano Costa nesta segunda, 14.

Maíra entra no lugar de Monica Iozzi, mas seu nome demorou de ser confirmado por conta de discussões internas na Globo. Segundo o colunista, alguns grupos eram contra a participação da atriz no programa.

O nome de Fernanda Souza chegou a ser cogitado para ocupar a vaga. Fãs da ex-BBB Ana Paula também fizeram uma campanha para colocá-la na bancada do programa, mas Maíra conseguiu garantir o espaço e já está fazendo testes de figurinos.

