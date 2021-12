Maior ibope de "Império" no País é na Bahia

A Globo provavelmente suspira melancólica toda vez que vê o ibope de seus programas na Bahia. E, certamente, faria até mandinga para que a audiência de seus programas no resto do país registrasse os mesmos índices da Grande Salvador. Vejamos o porquê...

Novela bombadaça

A novela "Império", por exemplo, tem ficado na casa dos 38 pontos em São Paulo - que é considerada a praça-bússola para o mercado publicitário. No entanto, em Salvador, essa média tem sido de 45 pontos. Só que já teve pico de 50 pontos. É um número formidável...

Isto é incrível!

As únicas praças com telespectadores quase tão noveleiros quanto os baianos, e que chegam perto do ibope de Salvador, são Florianópolis e Rio de Janeiro. Mas eu disse "perto"...

Prata da casa

Outro exemplo de como os baianos gostam da própria terra: dois especiais de 50 anos da Globo, "O Canto da Sereia" e "O Pagador de Promessas", marcaram 29 pontos de ibope médio; mas a exibição de "Ó, Pai, Ó", que foi gravada no Pelourinho, marcou assombrosos 38 pontos de média.

Sem fôlego

No chamado share (participação da emissora no universo de TVs), "Ó, Pai, Ó" deu 65%. Ou seja, de cada 100 aparelhos de TV ligados na Grande Salvador, 65 estavam assistindo ao especial da Globo.

A grama...

E olha, que grama linda! Tem gente na Record esfregando as mãos de felicidade desde que foi noticiado que a ótima atriz Helena Ranaldi não tem mais contrato fixo com a Globo.

... do vizinho

A Record já está enviando emissários sondar a atriz, sobre a possibilidade de um contrato. Um atrativo para a atriz: ela poderia continuar morando no Rio.

Aliás...

Está um clima de velório nos corredores da Globo por conta da decisão da emissora de acabar com a era dos contratos longos. Essa notícia foi antecipada em junho do ano passado em A TARDE, por esta coluna simpática, bacana, bem informada, supimpa e, principalmente, humilde.

Torneira fechada

Este ano será mais uma temporada sem novidades ou grandes contratações no SBT. Motivo? Falta de dinheiro. A crise do banco Pan Americano, que explodiu entre 2009 e 2010 após anos de fraude contábil. O escândalo ainda repercute nos cofres da casa.

Para! Para! Para! Para!

A coisa está tensa nos bastidores da RedeTV! A ex-namorada de João Kleber, Eliana Amaral, deve ser demitida pela emissora nas próximas horas. Ela fazia um quadro num programa do ex, mas já foi afastada desde que revelou a um site que João "não dá no couro", e que "não há vida sexual" entre o casal. Pode ser só despeito de ex, mas João Kleber se enfureceu...



Detalhe

A espetacular Eliana foi vice Miss Bumbum em 2013.

